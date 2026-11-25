Avise (fci) Ha festeggiato 50 anni l’associazione Les Amis de Saint Brice, che tradizionalmente si occupa di organizzare la festa patronale di Avise, San Brizio. Ora la guida del gruppo è affidata a Beppe Scarfone, coadiuvato, nel ruolo di segretario dall’ex presidente Mathieu Champrétavy. Venerdì scorso, 13 novembre, serata dedicata agli appassionati delle carte con i tornei di belote (vinto da Benonino Gerbore) e scala 40 (vittoria di Ippolito Gagliardi). Domenica 15 novembre il tradizionale pranzo sociale della comunità, un appuntamento che riunisce i residenti di Avise, chi vi è legato e tutte le persone che nel tempo si sono trasferite altrove, e al quale hanno preso parte 190 persone.
LA PATRONALE DI AVISE CON LES AMIS DE SAINT BRICE
Redazione · Pubblicato il
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