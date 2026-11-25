LA SALLE (fci) L’Avis regionale Valle d’Aosta organizza una giornata di incontri e raccoglimento oggi sabato 21 novembre a La Salle. Il programma si apre alle 16 – nella sala dell’Unité Valdigne in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – con la tavola rotonda dal titolo “Parliamo di salute e dono”. All’incontro, aperto al pubblico, prendono parte Michela Carrara atleta di biathlon, Egidio Marchese atleta paralimpico curling, Jean Dondeynaz presidente Coni Valle d’Aosta, Gianfranco Massaro presidente onorario Fiods e Nicoletta Minari biologa nutrizionista. Al termine del dibattito è previsto un coffee break aperto a tutti i presenti. La giornata prosegue alle 19 nella chiesa parrocchiale San Cassiano di La Salle, dove viene officiata una Messa solenne in suffragio di tutti gli avisini defunti.
OGGI LA MESSA PER I DONATORI DEFUNTI
L’Avis regionale organizza una giornata di eventi a La Salle
Redazione · Pubblicato il
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