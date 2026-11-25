LA THUILE (mm4) Dopo la decisione del Consiglio comunale di fine luglio, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 14 novembre, in occasione della Festa del volontariato di La Thuile, si è svolta la cerimonia di intitolazione a Giuseppe Montesano dell’Espace des bénévoles – nella sala dell’ex microcomunità al Villaret.

Giuseppe Montesano non è stato solamente un personaggio di rilievo in Valle d’Aosta, occupando un ruolo da protagonista nella storia contemporanea della nostra comunità, che lo ha visto medico delle miniere di La Thuile e successivamente nel suo studio di piazza Narbonne, oltre che esponente politico di primo piano, consigliere comunale ad Aosta e quindi per 3 legislature eletto in Consiglio Valle, arrivando ad occupare dal 1968 al 1973 il ruolo più importante, quello di Presidente dell’assemblea valdostana. La sua formazione progressista e socialista (parliamo degli anni Trenta) era risaputa pure nel paese di origine, San Mauro Forte, dove nacque nel 1907 da una famiglia benestante ma vicina ai bisogni della gente e dei contadini. Ogni anno Giuseppe Montesano intraprendeva un lungo viaggio con la famiglia da Courmayeur fino al cuore dell’allora Lucania: il suo arrivo era celebrato dalla popolazione perché le sue ferie significavano mettersi al servizio dei più deboli e il suo soggiorno a San Mauro era contraddistinto dalle visite nelle case dei malati e da decine di consulti, soprattutto la sera, quando rientrava da quelle che erano la sua grandissima passione, le battute di caccia.

Un uomo tanto speciale per il paese di origine che sabato il sindaco di San Mauro Forte, Nicola Savino, ha inviato un suo messaggio, a nome dell’intera cittadinanza, per sottolineare l’opera di Giuseppe Montesano a favore delle popolazioni della Lucania.

Nelle stanze di La Thuile che lo videro al lavoro per lunghi ed intensi anni, insieme al presidente della Regione Aurelio Marguerettaz e al sindaco Mathieu Ferraris a ricordare Giuseppe Montesano è stato il nipote Corrado Pasquali di Saint-Pierre, al quale il nonno era molto legato. “La storia che ha portato mio nonno Giuseppe fino a La Thuile sembra scritta per una sceneggiatura di un film. All’inizio degli anni Quaranta arrivò qui come tenente medico degli Alpini, in tempo di guerra. Era un lucano in mezzo alle Alpi. Ma anche in Basilicata ci sono le montagne, e lui, montanaro com’era, in questi monti ritrovò qualcosa della sua terra. Ne restò incantato. Quando venne il momento di ripartire, il destino decise altrimenti. Una forte nevicata bloccò la corriera. Quel ritardo, che sembrava un contrattempo, cambiò la sua vita per sempre: in quei giorni conobbe Matilde Vallet di Courmayeur, una ragazza bellissima che gli rapì il cuore. E così rimase. Rimase senza mai dimenticare la sua terra d’origine, ma qui costruì la sua vita, la sua famiglia e dedicò se stesso a questa comunità. Lo fece prima come medico, per tutti, ma soprattutto per chi aveva meno possibilità. Creò un ambulatorio con l’infermeria, un piccolo ospedale al servizio dei residenti e dei tanti minatori che lavoravano nelle miniere di carbone di La Thuile. Quando le miniere chiusero, non si fermò. Capì che La Thuile aveva bisogno di un nuovo futuro e lo costruì: fondò la Società Funivie Piccolo San Bernardo e ne fu il primo amministratore delegato, aprendo la strada a un nuovo lavoro legato allo sci, tanto che contribuì a ricostituire lo Sci Club Ruitor, come allora si chiamava.”

“Fece molto altro: Presidente del Consiglio della Valle, fondatore della Società Medica Valdostana. Ma oggi non voglio elencare gli incarichi. Oggi voglio ricordare l’uomo. – ha proseguito commosso Corrado Pasquali – Mio nonno era un uomo sincero, generoso, sempre pronto ad aiutare il prossimo, saldo nei suoi principi morali. Un esempio, prima di tutto con il comportamento. A noi ha lasciato in eredità qualcosa che vale più di ogni carica: il rispetto delle idee altrui, qualunque esse siano. Il rispetto delle persone, indipendentemente dalla classe sociale da cui provengono. E una cultura profonda, intesa come studio e ricerca di ciò che può rendere l’uomo migliore e capace, quando possibile, di essere guida e sostegno per gli altri. Sono valori che oggi facciamo fatica a ritrovare, in un tempo che troppo spesso premia il futile, il denaro, l’ambizione personale.”

“Qui, in questo luogo, nei suoi momenti di svago, amava cacciare il gallo forcello. Era una passione che condividevamo, ed è forse per questo che il nostro legame è stato così forte. Durante le nostre passeggiate nella riserva di La Tour, quando mi infervoravo troppo dietro a qualche gallo malandrino, lui mi fermava e mi diceva: “Corrado, calmati. Guardati attorno. Ammira lo spettacolo di queste montagne, di questi luoghi magnifici che ti ospitano. Lascia andare quel gallo, lo ritroverai più forte il prossimo anno.” Ancora oggi, quando cammino in questi boschi e vado a caccia, mi sembra di sentirlo dietro di me, con una mano sulla spalla, che mi dice: “Corrado, guarda che bella che è questa nostra Valle d’Aosta. Ecco, io credo – ha concluso Corrado Pasquali – che questo spazio, da oggi intitolato a lui, debba servirci proprio a questo: a fermarci un attimo, a guardarci attorno, e a ricordare che una comunità cresce quando ci sono persone che la servono con generosità, con rispetto e con amore, come ha fatto lui.”