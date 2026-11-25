SARRE (fci) Tessuti diversi, storie lontane, un patrimonio comune da custodire. Prosegue il progetto “Tissus d’histoire”, promosso dall’associazione Sarre2Mila8 per il recupero e la valorizzazione dei paramenti sacri del territorio. Dopo la presentazione, lo scorso giugno, del paliotto in velluto giardino della cappella di Bellun, oggi sabato 21 novembre alle 17, nella chiesa di Saint-Maurice di Sarre, vengono svelati altri due manufatti restaurati: il paliotto in lino e canapa della stessa cappella e lo stendardo in seta rossa della chiesa parrocchiale di Saint-Maurice. Un percorso reso possibile grazie al sostegno del Consiglio Valle, della Bcc Valdostana, del Comune di Sarre, di Cva e al contributo di numerose famiglie del territorio.

Il paliotto, che un tempo rivestiva la parte anteriore della cappella, risale alla metà del XVII secolo. È realizzato in lino e canapa, probabilmente di origine locale, ed è decorato con gigli blu e cardi chiari, arricchiti da una passamaneria rossa. Più antico lo stendardo della parrocchiale di Saint-Maurice, commissionato dal Vescovo in occasione della visita pastorale del 1566. Il manufatto, in preziosa seta rossa, doveva raffigurare da un lato il santo e dall’altro una croce.

Alla presentazione intervengono il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il parroco di Sarre don Diego Cuaz, la presidente dell’Associazione Sarre2Mila8 Cristina Deffeyes e le restauratrici Tiziana Assogna e Marta De Marchi.

I due manufatti saranno poi esposti nel Museo permanente di arte sacra della Chiesa di Saint-Maurice che l’associazione Sarre2Mila8 ha contribuito a realizzare e che oggi può essere visitato grazie alle visite guidate gratuite dei suoi volontari.

Il progetto si concluderà nei prossimi mesi con il restauro dello stendardo della cappella di Thouraz a cura di Novella Cuaz.