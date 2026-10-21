Le piste di fondo di Cogne «infrastruttura di interesse regionale». Più facili interventi e migliorie per eventi di particolare importanza

COGNE (fci) La Giunta regionale – nella seduta di ieri, venerdì 16 ottobre – ha approvato la classificazione del comprensorio di sci di fondo di Cogne quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.

La richiesta presentata dal Comune di Cogne ha ricevuto il parere positivo della commissione composta da rappresentanti dell’Assessorato regionale competente per lo sport e del Coni regionale, sulla base dei parametri previsti dalla normativa regionale.

Il riconoscimento consentirà al Comune di accedere a contributi regionali per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e la realizzazione di interventi diretti da parte dell’Amministrazione regionale nei casi di particolare importanza.

«Il comprensorio di sci di fondo di Cogne rappresenta una realtà di riferimento per lo sport e il turismo valdostano, grazie alla capacità di ospitare competizioni di rilievo internazionale, come le gare di Coppa del Mondo e la Marcia Gran Paradiso, e di avvicinare alla disciplina atleti, giovani e appassionati – sottolineano l’assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet e l’assessore allo Sport Giulio Grosjacques – Il riconoscimento dell’interesse regionale valorizza questa infrastruttura e offre nuove opportunità per sostenerne la manutenzione straordinaria e l’adeguamento, contribuendo a preservarne la funzionalità e a consolidarne il ruolo nell’offerta sportiva e turistica della Valle d’Aosta».

«Questo riconoscimento si inserisce nel percorso di valorizzazione dello sci di fondo che l’Amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Cogne nel panorama sportivo e turistico. Si tratta di un ulteriore stimolo a proseguire nel lavoro di promozione e sviluppo della disciplina sul territorio. Ringrazio l’Amministrazione regionale per l’attenzione e per questo importante riconoscimento» aggiunge il sindaco di Cogne, Denis Truc.