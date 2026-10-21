Una ventina i partecipanti alla festa dei nonni organizzata dalla pro loco di Arvier domenica scorsa, 11 ottobre, con Messa e pranzo al Col du Mont.
Festa dei nonni ad Arvier domenica 11 ottobre
Redazione · Pubblicato il
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