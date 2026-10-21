Gran Paradiso Film Festival sono aperte le candidature per la 30esima edizione

COGNE (fci) Fondation Grand Paradis ufficializza l’apertura delle candidature per la 30esima edizione del Gran Paradiso Film Festival, il concorso internazionale dedicato al cinema naturalistico. Le proiezioni del festival si terranno da lunedì 19 a sabato 24 luglio 2027 tra Cogne, Introd e Rhêmes-Notre-Dame, e nelle settimane successive negli altri comuni del Gran Paradiso e sul web. Le candidature dovranno pervenire entro domenica 28 febbraio 2027.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano prodotto dopo il 1° gennaio 2024 un lungometraggio o un cortometraggio della durata massima di 20 minuti, su temi legati alla natura e alla fauna selvatica. Ogni regista può presentare fino a 2 opere, purché non siano mai state selezionate in edizioni precedenti del Festival.

Il regolamento completo e le modalità di invio delle candidature possono essere consultati sul sito www.gpff.it.

I premi in palio per la 30ª edizione

Nel 2027 il Gran Paradiso Film Festival conferma i premi dell’anno precedente, per un montepremi complessivo di 11.500 euro.

Premi per i lungometraggi: Stambecco d’Oro 5.000 euro, Stambecco d’Oro Junior 500 euro e GPFF Online 1.000 euro.

Premi per i cortometraggi: CortoNatura 1.000 euro, Giuria tecnica 500 euro e GPFF Online 500 euro.

Premi speciali: Miglior Sceneggiatura 1.000 euro, Miglior Immagine 1.000 euro, Sguardo scientifico 1.000 euro

A scegliere i vincitori sarà una comunità di voci diverse, che riflette l’ambizione del Festival di unire sguardo scientifico, sensibilità artistica e coinvolgimento del pubblico. La giuria tecnica è composta da professionisti dell’immagine, cineasti di film animalier e voci autorevoli del mondo delle scienze e della cultura, e assegna i premi Miglior Sceneggiatura, Miglior Immagine, Sguardo Scientifico e Miglior Cortometraggio.

Ma è il pubblico, con il proprio voto, a decretare il premio più ambito: lo Stambecco d’Oro va infatti ai film scelti dagli spettatori durante le proiezioni. Lo Stambecco d’Oro Junior è assegnato da una giuria di giovanissimi, mentre ad attribuire il GPFF Online Award è una giuria che segue il Festival da remoto, votando dal proprio dispositivo dopo aver visionato i film online.

Il Gran Paradiso Film Festival celebra la sua 30esima edizione: nato nel 1984 nel cuore del primo parco nazionale italiano, il Gran Paradiso Film Festival è oggi il terzo festival di cinematografia wildlife più longevo al mondo. I numeri dell’edizione 2026 ne restituiscono la dimensione culturale: 24mila presenze tra pubblico in sala e online, distribuite in 18 giornate e 9 location della Valle d’Aosta, con 102 eventi, di cui 80 proiezioni, e 168 ore di streaming.