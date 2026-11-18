Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, la sala della Libreria Sospesa nel Municipio di Villeneuve ha ospitato la presentazione del libro «Viola» di Isabella Rosa Pivot. Un romanzo sulla fragilità umana e sui legami che tengono in vita: tra generazioni, memoria, fede e senso di comunità. Nella foto da sinistra Margot Mezzo consigliera comunale e volontaria della Libreria Sospesa, Isabella Rosa Pivot autrice del libro «Viola», Mirena Vaudois assessora comunale e volontaria della Libreria Sospesa, Fabiano Pellissier, assessore, e Miriana Perron volontaria della Libreria Sospesa.
A Villeneuve la presentazione di «Viola» di Isabella Rosa Pivot
Redazione · Pubblicato il
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