Aosta-Pré-Saint-Didier, raffica di iniziative sul futuro della linea Incontro per avviare una raccolta firme e chiedere il referendum

PRÉ-SAINT-DIDIER (fci) Il gruppo consiliare Pd-Federalisti progressisti Vda ha depositato mercoledì scorso, 4 novembre, una proposta di legge sulla ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier, dismessa dal 2015, per chiedere alla Giunta regionale uno studio comparato sulle ipotesi fatte per la sua possibile riapertura.

Secondo i consiglieri regionali Fulvio Centoz, Clotilde Forcellati e Jean-Pierre Guichardaz ad oggi «non c’è un studio comparato con gli stessi dati, con lo stesso metodo. Prima di smantellare una ferrovia esistente noi vorremmo che questa scelta venisse suffragata da dati chiari per capire la soluzione migliore per poter intraprendere un percorso condiviso».

I consiglieri dicono inoltre che «sarebbe anche necessario da parte della Regione acquistare il sedime della ferrovia, perché mantenere il collegamento con Rfi per noi vuol dire prolungare questo stato di abbandonato della ferrovia. Per noi, è indispensabile proteggere la linea da interventi irreversibili fino a quando non si decide cosa farne».

Per il referendum

Oggi sabato 7 novembre ad Aosta è in programma la presentazione del progetto per riattivare la linea ferroviaria dell’Alta Valle promosso dal Comitato Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier. Appuntamento alle 17 nella sala conferenze della Bcc Valdostana in viale Giuseppe Garibaldi ad Aosta. Titolo dell’incontro: «Ammodernare, elettrificare e riattivare la linea Aosta-Pré-Saint-Didier La ferrovia che vogliamo». Al centro della proposta vi è la riattivazione di una linea strategica per tutta la Valle, «prevista dalla legge regionale numero 22 del 2016, che ne prevede la riattivazione e l’ammodernamento» si legge nella locandina di presentazione dell’evento. Il Comitato chiede che la Regione si attivi con Rete Ferroviaria Italiana per completare il progetto e realizzare i lavori, preservando la destinazione ferroviaria della tratta. «L’obiettivo è chiaro: una linea moderna ed elettrificata, con treni veloci e comodi e un servizio efficiente. Vogliamo che tutti i treni in arrivo ad Aosta proseguano fino a Pré-Saint-Didier, ai piedi del Monte Bianco. Per collegare tutta la Valle alla rete europea con un servizio moderno, efficiente e sostenibile. Meno auto, meno inquinamento, più opportunità per residenti, lavoratori, studenti e turisti». Il percorso in 3 punti, che verrà illustrato sabato: La ferrovia che vogliamo: illustrazione del progetto. Come può tornare a funzionare la linea, con dati e proposte concrete. Secondo: la proposta di legge di iniziativa popolare e il referendum propositivo. «Uno strumento di democrazia diretta per dare voce ai valdostani». Infine raccolta delle prime 250 firme per avviare l’iniziativa.

Incontro a Pré-Saint-Didier

Giovedì prossimo, 12 novembre, alle 20.30, la sala polivalente del Comune di Pré-Saint-Didier ospiterà la conferenza pubblica dal titolo “Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier: quale futuro?”, un appuntamento per il territorio, pensato per fare chiarezza sul destino dell’infrastruttura e discutere le diverse opzioni sul tavolo in un’ottica di costi-benefici, con l’obiettivo prioritario di scongiurarne l’abbandono definitivo. All’incontro interverranno Simone Perron consigliere regionale della Lega Vallée d’Aoste – da 4 anni commissario della Quarta Commissione – e Maurizio Moscatelli, esperto in materia di trasporti. Il dibattito si inserisce nell’ambito dell’iniziativa promossa lo scorso luglio dal consigliere che ha ottenuto l’approvazione da parte della maggioranza di un ordine del giorno mirato a realizzare uno studio di fattibilità per la trasformazione della storica linea ferroviaria in una pista ciclabile, vista come un’alternativa concreta e lungimirante per valorizzare il tracciato ed evitarne il tramonto. L’ingresso è libero.