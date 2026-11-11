La maestra Bovard nel cuore e nel ricordo di tanti ex alunni grazie alle storie che attraversano 40 anni di vita valdostana

SAINT-PIERRE (mpl) «Le pi biriqueun son sisse que te l’amave lo de pì.» E di alunni vivaci, come si diceva allora, la maestra Bovard ne conobbe a decine tra le centinaia ai quali aveva insegnato con il suo metodo, ancora oggi memorabile. Lei che da bambina nel villaggio di Gerbelle a Valgrisenche giocava già a fare la maestra, assegnando compiti e regole a scolari immaginari che si tramutarono in realtà per la prima volta nella scuola sussidiata di Planaval, villaggio di Arvier.

All’epoca la maestra Bovard era ancora Cesarina Gerbelle, per tutti Giuseppina, scesa da Valgrisenche ad Aosta per frequentare le Magistrali, trascorrendo gli anni al Foyer delle suore di San Giuseppe. Nata il 19 giugno 1933 nell’estate del diploma prese il coraggio a 2 mani (una delle sue doti caratteristiche) e salì sulla corriera che scendeva a Arvier, qui si recò nel municipio a fianco alla chiesa ed apprese dall’allora sindaco Arturo Junin che per la pluriclasse di Planaval si cercava un insegnante. Detto fatto e così la sua lunga esperienza da maestra iniziò vicino alla bella cappella del villaggio, raggiunto ogni giorno a piedi da Gerbelle, un’ora per scendere ed un’altra per salire al buio in inverno, sotto pioggia, neve, vento e sole.

Niente poteva fermare la non ancora maestra Bovard, tanto che l’avventura seguente fu a Saint-Nicolas, per 2 anni, alle scuole in quota di Cerlogne, dove affittò una stanza e visse la sua esperienza. Poi accettò la pluriclasse di La Ravoire, ancora a Arvier, ma prima di prendere servizio venne chiamata ad Aosta e con il passaggio a supplente «ufficiale» venne assegnata alla scuola di Excenex, per insegnare in prima, seconda e terza, scuola che raggiungeva in auto, neo patentata nel 1958. Sposata il 3 agosto del 1956 con Silvio Bovard (mancato nel 2007) dipendente della centrale Sip poi Enel di Avise, da Excenex seguì il percorso delle maestre del suo tempo, compreso un periodo da segretaria del circolo didattico di Morgex. A Valgrisenche visse l’esperienza di una scuola piena di bambini al tempo della costruzione della diga, tanto che si formarono 2 pluriclassi, a lei toccarono seconda, quarta, quinta e sesta con 36 alunni, alla suora la prima e la terza con 28.

Sono storie piene di allegria quelle della maestra Bovard, con tanti aneddoti che riportano le nostre generazioni al tempo delle loro maestre, che erano come Giuseppina Bovard, altra tempra ed altra ammirazione da parte di chi ha avuto la fortuna di averle queste insegnanti straordinarie. Dopo Introd, con il passaggio di ruolo a seguito del concorso arrivò la sua sede più lontana, Arcesaz di Brusson. Quindi Rhêmes-Saint-Georges e poi, da Leverogne dove viveva con il marito Silvio ed i figli appena arrivati, Fulvio nel 1966 e Josette nel 1968, la maestra Bovard giunse finalmente a Saint-Pierre, nella pluriclasse di La Charrère, con una dozzina di ragazzi dalla prima alla quinta.

Ed è a Saint-Pierre che lei e Silvio Bovard decisero di fermarsi e di costruire la loro casa, vicino alla grande strada. Per più di 20 anni Giuseppina Gerbelle diventò così un’istituzione a Saint-Pierre dove rimase la maestra Bovard stimata e rispettata sino alla pensione agli inizi degli anni Novanta, quando arrivò il famoso modulo delle 3 maestre per classe. “Eunna baga vergognosa, perqué se fi pami l’ecoula”, così commentava con il suo parere autorevole la maestra Bovard l’innovazione.

Per Giuseppina Gerbelle arrivò ancora il tempo di essere di supporto alla creazione delle scuole medie di Villeneuve e di incoraggiare la pratica dello sci tra i suoi tanti alunni di Saint-Pierre che un pomeriggio alla settimana portava sulle piste di Courmayeur. Un impegno globale a favore dei suoi ragazzi, ricco di storie che attraversano praticamente 40 anni di vita valdostana e che dal piccolo mondo di Planaval hanno portato la maestra Bovard ad essere famosa per i suoi metodi concreti, per il suo amore per il francese da condividere e per la grammatica italiana. Una vera istituzione che ha lasciato un ricordo che non si perderà fino a che vivranno le memorie dei suoi tantissimi scolari.

La maestra Bovard è mancata all’Ospedale Beauregard di Aosta domenica, giorno della celebrazione di tutti i Santi, ed è stata salutata da colleghi, amici e soprattutto bambini di un tempo, ora dai 40 ai 70 anni, nella chiesa di Saint-Pierre mercoledì scorso, 3 novembre.