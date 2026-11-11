Costanzo Allione, studioso degli sciamani che aveva messo radici in Valle d’Aosta

INTROD (brx) Giovedì 22 ottobre scorso è venuto a mancare in Puglia – a Fasano, in provincia di Brindisi – Costanzo Allione, regista documentarista, scrittore e ricercatore di tradizioni spirituali e sciamaniche, di origini piemontesi essendo nato a Santhià nel 1948. Costanzo Allione era molto conosciuto anche nella nostra regione avendo fondato a Introd nel 1994 – insieme alla sua compagna Anna Saudin – l’associazione culturale Where the Eagles Fly. Sodalizio con il quale ha organizzato cerimonie legate ai cicli della natura (solstizi ed equinozi) e varie iniziative: incontri con sciamani e maestri spirituali internazionali provenienti da Siberia, Africa e America del Sud, la pubblicazione di testi frutto delle ricerche sul campo nei loro viaggi di studio.

Nel 1979 esordì con il film documentario «Fried Shoes Cooked Diamonds», considerato una delle testimonianze video più importanti e singolari sulla Beat Generation. La biografia di Costanzo Allione è a dir poco eclettica, nel corso della sua vita ha avuto modo di operare e sperimentare in diversi ambiti. A partire dai 40 anni si è dedicato completamente alla ricerca spirituale in molti – e lontani – Paesi, e negli ultimi 30 insieme ad Anna Saudin alla conoscenza e alla documentazione del mondo sciamanico. Con Where the Eagles Fly sono state proposte conferenze e congressi (anche) nelle Università di Siena, Napoli, Verona e Torino e ultimamente l’iniziativa del Master MAPS dell’Università di Udine dedicato alle tradizioni delle popolazioni native. Tra i vari progetti in Valle d’Aosta si ricordano la realizzazione nel 1999 dell’Ovaa (altare sciamanico di pietre) a Vetan di Saint-Pierre con la sciamana siberiana Ai-Tchourek Ojun attivando un luogo di particolare spiritualità conosciuto ben oltre la Valle d’Aosta.

«Costanzo con la sua verve, con il suo modo di essere così ironico e leggero, – ricorda la compagna Anna Saudin – ha portato nel mondo della documentazione e della conoscenza di questi popoli una capacità di visione e di approfondimento unica nel suo genere. Nei tanti luoghi dove siamo stati insieme per la realizzazione di documentari e libri di carattere etnografico, si è fatto conoscere ed amare». Costanzo Allione lascia in America, dove vivono, il figlio Costanzo junior ed i nipoti Jalu e Bodhi. Le sue ceneri sono state depositate sotto l’albero sciamanico della proprietà che aveva con Anna Saudin a Salamina di Fasano in provincia di Brindisi.

Ronni Bessi