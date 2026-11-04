Appaltati entro la fine dell’anno i lavori per il rifacimento del tetto del Municipio

SAINT-PIERRE (mes) Parcheggio vicino alla nuova scuola dell’infanzia, potenziamento della videosorveglianza, acquisto di un autocarro comunale e rifacimento del tetto del Municipio. Sono alcuni degli interventi inseriti nella quarta variazione al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, illustrata mercoledì scorso, 28 ottobre, in consiglio comunale dal vicesindaco Corrado Collomb.

La prima voce riguarda l’applicazione dell’avanzo libero risultante dal rendiconto 2025, per un importo complessivo di 92 mila euro. «Le risorse saranno distribuite su 4 interventi: 7.014 euro per l’acquisto di una porzione di terreno destinata alla realizzazione di un parcheggio comunale vicino alla nuova scuola dell’infanzia, 40 mila euro per l’acquisto di un autocarro comunale per i cantonieri, 20 mila euro per implementare il sistema di videosorveglianza in place des Émigrés e 25 mila euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali» afferma il Vice Sindaco. «Quest’ultima somma consentirà anche di reintegrare le risorse per i lavori della biblioteca, non accantonate nel rendiconto 2025».

«Sul fronte dei trasferimenti statali e regionali, la quarta variazione di bilancio recepisce diversi incrementi. – aggiunge Corrado Collomb – È previsto un aumento di 165 mila euro relativo al trasferimento statale della quota del 5 per mille, vincolata al fondo di solidarietà sociale Irpef. Si aggiungono inoltre 260 mila e 600 euro derivanti da un contributo regionale che verranno destinati al rifacimento del tetto del municipio. I lavori saranno appaltati entro la fine dell’anno in modo da poter iniziare appena possibile».

Tra gli importi più significativi figura inoltre il contributo regionale di 125 mila euro per opere minori di pubblica utilità, che sarà destinato ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte tra Bussan e La-Pièce. La variazione comprende anche alcuni adeguamenti di spesa. In particolare, vengono ridotti di 8 mila euro gli stanziamenti per i servizi culturali a supporto della biblioteca, mentre aumentano di 5 mila le risorse per materiali di consumo e servizi legati alla gestione dei rifiuti. Altri 3 mila euro vengono aggiunti per beni di consumo, prestazioni professionali e supporto all’ufficio tecnico.