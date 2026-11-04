Una trentina i partecipanti a Rhêmesplora, sabato scorso, 24 ottobre, la gita che si è conclusa a Diano d’Alba alla Cantina Veglio Giovanni e figli. «Grazie mille ai 32 partecipanti all’insegna del divertimento e dell’allegria, tra rhêmen e non. Chissà dove andremo il prossimo anno?» dicono gli organizzatori.
Una trentina i partecipanti alla prima edizione di Rhêmesplora
Redazione · Pubblicato il
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