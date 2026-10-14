Arrancabirra, la 19esima edizione si corre oggi sabato 10 ottobre

COURMAYEUR (peb) Torna oggi, sabato 10 ottobre, per la sua 19esima edizione l’Arrancabirra, l’originale gara di trail dove sport, montagna e goliardia convivono lungo i sentieri di Courmayeur.

Nata come festa di fine stagione, l’obiettivo dell’Arrancabirra è soprattutto condividere una giornata all’insegna del divertimento. Il tema scelto per il 2026 è “Anno vegetariano: Frutta&Verdura”, destinato a trasformare il popolo dei runner in un coloratissimo esercito di ortaggi, frutti e travestimenti improbabili. Sarà inoltre premiato il costume più divertente nella categoria “Stravaganti”.

La partenza è fissata alle 10 da viale Monte Bianco, mentre l’arrivo è al Parco Bollino, dove la giornata prosegue con il pranzo e la festa. Il percorso classico misura 18 chilometri, con un dislivello positivo di 1.749 metri, e attraversa alcuni dei luoghi più panoramici: La Suche, Curru, Tête de la Tronche, il Rifugio Bertone e La Trappa.

E poi c’è la birra, naturalmente, elemento che dà il nome alla manifestazione. Lungo il percorso sono previsti 4 o 6 punti di ristoro, a seconda del tracciato, dove chi lo desidera può bere una lattina, che viene registrata sul pettorale. La scelta di bere è lasciata al concorrente e non è obbligatoria. Ma l’Arrancabirra è aperta anche a chi corre in compagnia del proprio cane, rigorosamente al guinzaglio, con una speciale classifica CCC, “concorrente con cane”. Al termine, al Parco Bollino, spazio alla festa con pranzo per i partecipanti, musica live revival e dj set fino alle 18, quando sono previste anche le premiazioni.