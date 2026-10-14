Riunione con la popolazione, nella serata di venerdì scorso, 2 ottobre, organizzata dall’Amministrazione comunale di Avise. Nell’occasione si è tenuta la consegna degli attestati di maturità civica ai 6 neo-diciottenni (Clarissa Francesca Bononcini, Daniel D’Aprile, Maurice Denarier, Estelle Diemoz, Anas Friki e Matthias Milliery). Per la consegna erano presenti alcuni rappresentanti delle associazioni di Avise: Daniela Denarier della Cantoria di Avise, Manuel Junod del Comité des Traditions d’Avise, Giuseppe Scarfone degli Amis de St-Brice, Dario Garatti capogruppo degli Alpini di Avise; Laurent Jacquemod capo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Avise. Ai nuovi nati invece come da tradizione è stata consegnata la pouetta dell’Unicef, vestita con il costume tradizionale di Avise: Gaia Giaccardi, nata mercoledì 29 aprile 2026, Sidonye Millery nata domenica 21 giugno 2026 e Loïc Junod nato venerdì 21 agosto 2026. Infine il Premio comunicazione è stato consegnato a Herman Vallet «per i suoi bellissimi video realizzati con il drone». Nelle foto, da sinistra, dietro Dario Garatti, Giuseppe Scarfone e Manuel Junod. Davanti Daniel D’Aprile, Clarissa Bononcini, Maurice Denarier, Daniela Denarier, Mathias Milliery, Laurent Jacquemod e il sindaco Nadir Junod. Herman Vallet riceve il premio dal sindaco Nadir Junod. Infine, nell’ultima foto, sempre da sinistra Dario Garatti, Daniela Denarier, Carol e Diego con il figlio Loïc Junod, Giuseppe Scarfone e Manuel Junod (dietro), Sophie e Manuel con Sidonye e Marcel Milliery, Iole e Andrea con Gaia Giaccardi, Laurent Jacquemod e Nadir Junod
Avise: consegnate le maturità civiche, le pouette ai nuovi nati e il Premio comunicazione
Redazione · Pubblicato il
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