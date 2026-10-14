«Passeggiate» sui carboni ardenti a Vetan: aperte le iscrizioni

AOSTA (fci) Sabato 24 ottobre sarà proposto a Vetan di Saint-Pierre «Firewalking, un viaggio di trasformazione per i suoi partecipanti attraverso terra, acqua, aria e fuoco». Una iniziativa organizzata dalla mental coach ipnotista Luana Di Francesco e dalla Firewalking Pro Academy in collaborazione con Obiettivo Cambiamento, «che comporterà un percorso di formazione esperienziale ad alto impatto, culminante infine nell’attraversamento sui carboni ardenti» si legge in una nota. A condurlo saranno Maria Concetta Squillace e Mauro Scanferla, che propongono percorsi esperienziali dedicati alla crescita personale, alla consapevolezza, alla capacità di affrontare il cambiamento e al superamento dei limiti autoimposti. Appuntamento all’Hotel Ristorante Notre Maison, dalle 10.30 alle 20.30 ed il costo è di 180 euro dei quali 100 di caparra all’atto della iscrizione. Sarà anche possibile la pensione completa nella struttura o il solo pernottamento con prima colazione presso il B&B L’Abri de Vetan. Per informazioni è sufficiente telefonare a Luana Di Francesco al 338 1347041.