Si è svolta a Cogne – domenica scorsa, 4 ottobre – durante la Messa delle 10, la 71esima Rencontre des “Scholae Cantorum” che ha visto la partecipazione delle cantorie di Aymavilles, Chesallet di Sarre, Introd, Saint-Pierre, Rhêmes-Saint-Georges e Cogne.
CANTORIE DOMENICA A COGNE
La 71esima Rencontre des “Scholae Cantorum” del Grand Paradis
Redazione · Pubblicato il
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