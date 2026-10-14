14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Alta Valle

CANTORIE DOMENICA A COGNE

La 71esima Rencontre des “Scholae Cantorum” del Grand Paradis

Redazione Pubblicato il

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Si è svolta a Cogne – domenica scorsa, 4 ottobre – durante la Messa delle 10, la 71esima Rencontre des “Scholae Cantorum” che ha visto la partecipazione delle cantorie di Aymavilles, Chesallet di Sarre, Introd, Saint-Pierre, Rhêmes-Saint-Georges e Cogne.

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