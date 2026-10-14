La Desarpa de Mordzëi questo fine settimana sabato 10 e domenica 11 OCCHIELLO

MORGEX (peb) E’ finito il conto alla rovescia per “La Desarpa de Mordzëi”. Oggi sabato 10 e domani domenica 11 ottobre, il paese celebra il ritorno a valle delle mandrie. Due giorni tra regine, Fontina d’alpeggio, musica e tradizione, una grande festa organizzata dalla pro loco di Morgex. Ad accompagnare la giornata di sabato l’energia della Street Band Tequila, che segue la sfilata più attesa. Il cuore della festa è in piazza della chiesa con il mercatino dei prodotti d’alpeggio, le degustazioni guidate di Fontina con l’esperto Stefano Lunardi e i laboratori per scoprire come nasce la Fontina. Per i più piccoli, giochi e animazione con Arte in Testa. Il momento clou oggi sabato alle 12.30 l’arrivo delle mandrie al campo sportivo per il pranzo della Desarpa, e poi alle 15.30 la sfilata del bestiame in paese, con la tradizionale merenda dell’alpeggio allo Chalet della Pro Loco. La sera si prosegue con hamburgher e Country Night con Mikol Frachey.

Dall’alpeggio Montagne Pré de Bard scendono le pecore dell’azienda agricola Armando Chanoine, da Les Ors le mucche de Lo Tolley, da La Barmette le aziende agricole Quinson e Silvani e la cooperativa La vache rit, dall’alpeggio Arpy Bassa l’azienda agricola Taboni-Letey, da Les Ecules le aziende agricole Fabio Chatel e Paolo Bal. Prende parte alla Desarpa anche Cristina Rosset con le sue capre.

La festa continuerà domani domenica 11 con una suggestiva visita guidata in stalla per l’uscita al pascolo autunnale. Per tutta la giornata di sabato sarà possibile acquistare allo Chalet della pro loco “Un ciondolo per Margareta”, realizzato dai bambini della scuola primaria di Morgex. Per info è sufficiente telefonare ai numeri 347 9638343 e 347 4409153.