COGNE (fci) L’Amministrazione comunale di Cogne invita «la cittadinanza, i residenti, i commercianti e tutti gli interessati a un incontro pubblico per fare il punto sulla Zona a Traffico Limitato di rue Dottor Grappein al termine della sua prima estate di applicazione» si legge in una nota. L’appuntamento è per giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 14.30 in Municipio. «Sarà l’occasione per condividere i risultati, raccogliere osservazioni e proposte e valutare insieme eventuali correttivi in vista delle prossime stagioni». La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Incontro sulla ZTL di rue Dottor Grappein
Redazione · Pubblicato il
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