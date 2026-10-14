Villeneuve, venerdì 16 la commemorazione di Aurora Vuillerminaz-Lola

VILLENEUVE (fci) Venerdì prossimo, 16 ottobre, alle 14.30, il piazzale davanti al cimitero di Villeneuve ospiterà la cerimonia annuale per la commemorazione di Aurora Vuillerminaz (Lola) e i caduti della Resistenza, con la posa di una targa in memoria di Pierino Chanoux. L’evento è organizzato dal Comune di Villeneuve, in collaborazione con l’Anpi. Una celebrazione che ogni anno vuole mantenere vivo il ricordo di Lola, la staffetta partigiana Aurora Vuillerminaz, e degli altri giovani fucilati. Momento centrale della giornata di quest’anno sarà la posa di una targa commemorativa in memoria di Pierino Chanoux, eroe della Resistenza di Villeneuve, caduto in guerra. La targa è stata realizzata con il sostegno del Comitato per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia. L’evento si inserisce nel programma ufficiale per l’80° Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie. Alla cerimonia collaborano l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta e la Libreria Sospesa di Villeneuve.