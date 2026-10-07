Aymavilles, intervento di messa in sicurezza di un tratto del canale demaniale del Ru Neuf

AYMAVILLES (fci) Da lunedì prossimo, 5 ottobre, saranno avviati i lavori di messa in sicurezza strutturale di un tratto interrato del canale demaniale del Ru Neuf, nel Comune di Aymavilles, in corrispondenza dell’intersezione con la strada regionale 47 di Cogne.
L’intervento prevede la sostituzione delle tubazioni ammalorate, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.
Sarà quindi istituita una viabilità a senso unico alternato, regolamentata da impianto semaforico attivo 24 ore su 24, da località Capoluogo (km 2) a località Le Fournier (km 2,400) dalle 8 di lunedì 5 ottobre alle 17 di lunedì 30 novembre.