8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Alta Valle

SENSO UNICO ALTERNATO DA LUNEDÌ 5 OTTOBRE

Aymavilles, intervento di messa in sicurezza di un tratto del canale demaniale del Ru Neuf

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

AYMAVILLES (fci) Da lunedì prossimo, 5 ottobre, saranno avviati i lavori di messa in sicurezza strutturale di un tratto interrato del canale demaniale del Ru Neuf, nel Comune di Aymavilles, in corrispondenza dell’intersezione con la strada regionale 47 di Cogne.

L’intervento prevede la sostituzione delle tubazioni ammalorate, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.

Sarà quindi istituita una viabilità a senso unico alternato, regolamentata da impianto semaforico attivo 24 ore su 24, da località Capoluogo (km 2) a località Le Fournier (km 2,400) dalle 8 di lunedì 5 ottobre alle 17 di lunedì 30 novembre.

Leggi anche

Alta Valle

GIOVEDÌ PROSSIMO, 8 OTTOBRE, LA DÉSARPA A COURMAYEUR

COURMAYEUR (fci) Giovedì prossimo, 8 ottobre, in collaborazione con il Comune di Courmayeur, torna la désarpa, la discesa delle mandrie dagli alpeggi verso le stalle di fondovalle al termine della…

Alta Valle

Oggi sabato 3 l’appuntamento con le desarpe de Vertosan

SAINT-NICOLAS (fci) Oggi – sabato 3 ottobre – torna l’appuntamento con le «desarpe de Vertosan», che tra Avise e Saint-Nicolas accompagna la discesa delle mandrie. A partecipare alla desarpa odierna…