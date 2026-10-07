GIOVEDÌ PROSSIMO, 8 OTTOBRE, LA DÉSARPA A COURMAYEUR

COURMAYEUR (fci) Giovedì prossimo, 8 ottobre, in collaborazione con il Comune di Courmayeur, torna la désarpa, la discesa delle mandrie dagli alpeggi verso le stalle di fondovalle al termine della stagione estiva in quota.

«A Courmayeur la transumanza prenderà il via intorno alle 9 dal Meanzè, in Val Ferret, per poi scendere verso il centro del paese.- riferisce l’assessore comunale Ephrem Truchet – Il passaggio lungo viale Monte Bianco è previsto indicativamente tra le 11 e le 11.30, prima di proseguire verso i Prati della Villette, dove si era svolta la Bataille des Reines e dove l’arrivo è atteso intorno a mezzogiorno. A sfilare saranno circa un centinaio di animali tra bovini, cavalli, asini, muli e pecore, accompagnati dagli allevatori delle famiglie Montrosset e Jordaney – dovrebbe partecipare anche Banino – che, dopo l’estate trascorsa negli alpeggi, riportano a valle le proprie mandrie».

La désarpa non è soltanto la conclusione della stagione d’alpeggio, ma racconta un rapporto ancora vivo tra l’attività degli allevatori, il territorio e la comunità.

a.p.