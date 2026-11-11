BELOTE DELLA PRO LOCO DI SAINT-NICOLAS

SAINT-NICOLAS (fci) Prende il via la 30esima edizione del Torneo di Belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas. Si giocherà con la formula a baraonda, con 3 partite per ogni giornata e iscrizione fissata a 12 euro, secondo il regolamento Grand Paradis. Il calendario partirà domani domenica 8 novembre alle 15 dal Bar La Barrique di Runaz per proseguire domenica 15 novembre al Beau Sejour di Leverogne e domenica 29 al Café Central di Villeneuve. A dicembre si giocherà di sabato alle 21, il 5 al Centro Sportivo di Saint-Pierre e il 12 al Centro Sportivo di Sarre. Dopo la pausa natalizia si riprenderà sabato 9 gennaio 2027 al Bistrot Gourmand di Saint-Nicolas, poi domenica 17 gennaio a La Pineta di Champlan ad Aymavilles e domenica 24 gennaio al Café Central di Villeneuve. Febbraio: domenica 7 al Beau Sejour di Leverogne, sabato 13 al Centro Sportivo di Sarre, domenica 21 a La Pineta di Champlan e sabato 27 al Centro Sportivo di Saint-Pierre. Chiusura a marzo con domenica 7 al Bar La Barrique di Runaz e finale domenica 14 marzo dalle 15 alla Sala Polivalente di Saint-Nicolas.

Previsti premi giornalieri in base al numero di iscrizioni con buoni acquisto da 70, 60, 50, 40 e 30 euro più premi in natura e di consolazione per l’ultimo classificato. Per la classifica finale verranno premiati i giocatori che hanno disputato almeno 9 partite con scarto di un risultato su 14: al primo classificato andrà il rimborso di 60 iscrizioni, al secondo di 35 e al terzo di 25. Info e prenotazioni telefonando al 349 6503206.