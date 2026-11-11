Courmayeur, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Anche Courmayeur ha celebrato – nella mattinata di mercoledì 4 novembre scorso – la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. La celebrazione si è aperta con la deposizione della corona d’alloro, seguita dal momento di silenzio in memoria dei Caduti. Al segnale di riposo della tromba sono iniziati gli interventi ufficiali: la lettura del messaggio del Ministro della Difesa a cura del Maresciallo Valerio Theodule e quella del messaggio del Presidente della Repubblica, affidata al Tenente Colonnello Patrick Farcoz, comandante del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Nel suo intervento il sindaco Roberto Rota ha ricordato che «il 4 novembre è un giorno che celebra la pace che segue il conflitto», sottolineando «la differenza tra patriottismo e nazionalismo, tra chi costruisce ponti e chi innalza muri». Ha concluso la cerimonia la lettura – da parte di Roberto Ruffier – della Preghiera del Combattente, seguita dalla benedizione del parroco don Gregorio Mrowczynski.