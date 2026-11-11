MORGEX (fci) Domenica 8 novembre la sezione di Morgex di Coldiretti Valle d’Aosta organizza la Giornata del Ringraziamento. Un momento di fede, gratitudine e convivialità per ringraziare per i frutti della terra e per il lavoro di un intero anno, nel segno delle radici cristiane e contadine della nostra montagna. Il programma alle 10.30 la Messa, quindi alle 11.30 benedizione dei mezzi agricoli. Alle 12.30 pranzo comunitario al Ristorante Da Beppe. Quota di partecipazione 35 euro a persona, iscrizioni al tabacchino Veticoz Ada.
Domenica 8 novembre a Morgex la Giornata del Ringraziamento
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