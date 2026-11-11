11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Alta Valle

Domenica 8 novembre a Morgex la Giornata del Ringraziamento

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

MORGEX (fci) Domenica 8 novembre la sezione di Morgex di Coldiretti Valle d’Aosta organizza la Giornata del Ringraziamento. Un momento di fede, gratitudine e convivialità per ringraziare per i frutti della terra e per il lavoro di un intero anno, nel segno delle radici cristiane e contadine della nostra montagna. Il programma alle 10.30 la Messa, quindi alle 11.30 benedizione dei mezzi agricoli. Alle 12.30 pranzo comunitario al Ristorante Da Beppe. Quota di partecipazione 35 euro a persona, iscrizioni al tabacchino Veticoz Ada.

Leggi anche

Alta Valle

BELOTE DELLA PRO LOCO DI SAINT-NICOLAS

SAINT-NICOLAS (fci) Prende il via la 30esima edizione del Torneo di Belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas. Si giocherà con la formula a baraonda, con 3 partite per ogni…