Nella mattinata di lunedì scorso, 2 novembre, si è svolta la commemorazione della battaglia di Cogne, alla cerimonia erano presenti anche i Trouveur Valdotèn. Il sindaco Denis Truc ha annunciato, alla fine del suo discorso, che l’Amministrazione intende inaugurare entro l’anno prossimo, in collaborazione con l’Associazione dei Musei, un piccolo museo dedicato all’esperienza della Repubblica partigiana di Cogne,
Ricordata la battaglia di Cogne
Redazione · Pubblicato il
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