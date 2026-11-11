11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Alta Valle

Ricordata la battaglia di Cogne

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: Ricordata la battaglia di Cogne
1 minuto di lettura

Nella mattinata di lunedì scorso, 2 novembre, si è svolta la commemorazione della battaglia di Cogne, alla cerimonia erano presenti anche i Trouveur Valdotèn. Il sindaco Denis Truc ha annunciato, alla fine del suo discorso, che l’Amministrazione intende inaugurare entro l’anno prossimo, in collaborazione con l’Associazione dei Musei, un piccolo museo dedicato all’esperienza della Repubblica partigiana di Cogne,

Leggi anche

Alta Valle

BELOTE DELLA PRO LOCO DI SAINT-NICOLAS

SAINT-NICOLAS (fci) Prende il via la 30esima edizione del Torneo di Belote organizzato dalla Pro Loco di Saint-Nicolas. Si giocherà con la formula a baraonda, con 3 partite per ogni…