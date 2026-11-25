COURMAYEUR (peb) Si sta vivendo un autunno decisamente diverso da quello dello scorso anno a Courmayeur, con un bilancio positivo per le attività che hanno scelto di proseguire il lavoro anche dopo la stagione estiva, mantenendo aperte le proprie porte nei mesi di settembre, ottobre e novembre. A fare la differenza è stata soprattutto la possibilità di contare su un collegamento continuativo con la Francia, grazie al Traforo del Monte Bianco che quest’anno non ha subito la lunga chiusura autunnale per lavori.

Una condizione che ha contribuito a mantenere vivo il movimento turistico e commerciale anche in un periodo tradizionalmente considerato di bassa stagione, permettendo a ristoranti, bar e negozi di intercettare una clientela che, in particolare dal versante francese, ha continuato a frequentare il paese. Non soltanto ospiti che hanno scelto di soggiornare qui, ma anche numerosi visitatori giornalieri, arrivati per una passeggiata in centro, un pranzo, qualche acquisto o una giornata alla scoperta del territorio.

L’analisi dei dati di telefonia mobile, condotta dall’Assessorato comunale del Turismo, ha mostrato un aumento dei visitatori stranieri, in particolare da Francia e Svizzera.

Un andamento positivo riscontrato anche dagli operatori economici che hanno deciso di investire sulla continuità dell’apertura, senza fermarsi al termine della stagione estiva.

«Il “segreto” della Buona Stampa è restare sempre aperti, tutti i giorni e durante tutto l’anno. – racconta per esempio Ivana Franzoso Crespi, titolare della libreria all’inizio di via Roma – Abbiamo una clientela affezionata che sa di trovarci sempre, ma quest’autunno abbiamo lavorato bene anche con chi è arrivato attraverso il Traforo, compresi ospiti che soggiornano a Chamonix e decidono di trascorrere una giornata a Courmayeur.»

Un riscontro positivo pure per Tonino Marinelli, che da tre anni affianca Santino Grosso nella gestione dell’omonimo negozio di ortofrutta, storico indirizzo del centro dove frutta e verdura di stagione si affiancano a una selezione di salumi, formaggi e specialità della tradizione italiana e valdostana. «Dopo la stagione estiva, il movimento è proseguito anche in ottobre e nella prima parte di novembre. La clientela francese si è confermata particolarmente presente e ha rappresentato una risorsa importante per la nostra attività. Ci sono persone che arrivano da Chamonix anche solo per una giornata e che apprezzano la possibilità di acquistare prodotti italiani di qualità.»

Mia Parasacco Savoye affianca Luana Malizia nella conduzione di Baby_lu, vivace boutique-atelier dedicata al mondo dei bambini. «Il bilancio dell’autunno è stato molto positivo. – racconta Mia Parasacco Savoye – Sicuramente ha aiutato anche il bel tempo, con diverse giornate splendide nel mese di ottobre, ma a fare la differenza è stata soprattutto la possibilità di raggiungere Courmayeur attraverso il Traforo, che ha portato tanti clienti internazionali. Nel fine settimana lavoriamo bene anche con i proprietari delle seconde case e con la nostra clientela abituale, mentre durante gli altri giorni della settimana è stata soprattutto la presenza degli stranieri a contribuire ai risultati.»

«Abbiamo scelto di rimanere aperti tutto l’anno per garantire un servizio al territorio» spiega Maurizio Bertolotti titolare de Le Dahu Bistrot che è sia bar sia bistrot all day «e, lo scorso anno, abbiamo inaugurato proprio qui di fronte Hakusan, ristorante dedicato alla cucina tradizionale giapponese. Rispetto al 2025, quest’autunno abbiamo registrato un andamento ancora migliore, con un ottimo riscontro anche da parte della clientela straniera, che ha apprezzato la nostra proposta e la possibilità di usufruire del dehors nelle belle giornate di ottobre. Hakusan ha chiuso a metà ottobre, ma fino all’ultimo ha lavorato molto bene anche con il servizio d’asporto. La voglia di crescere e fare sempre meglio ci ha dato soddisfazioni importanti: siamo stati premiati con una Forchetta nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, risultando gli unici rappresentanti della cucina nipponica presenti nella pubblicazione in Valle d’Aosta. Credo che la continuità dei collegamenti internazionali, unita alla capacità degli operatori di garantire servizi anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, possa contribuire ad allungare e diversificare la stagione turistica, con ricadute positive per l’intero tessuto economico di Courmayeur.»

Naturalmente non tutte le attività hanno scelto di rimanere aperte: il calendario autunnale resta per molte realtà un periodo di pausa e preparazione in vista dell’inverno. Ma per chi ha scommesso sulla destagionalizzazione, i risultati sembrano aver dato ragione alla scelta, dimostrando come Courmayeur possa mantenere una propria attrattività anche lontano dalle settimane di maggiore affluenza.

Arabella Pezza