MORGEX (peb) Un ritocco contenuto delle aliquote, ma necessario per garantire l’equilibrio dei conti comunali. Il consiglio comunale di Morgex ha approvato all’unanimità l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Imu, che passa dallo 0,85 allo 0,9 per mille. Una misura che interesserà prevalentemente gli immobili adibiti a seconda casa e dalla quale l’amministrazione prevede di ricavare circa 100 mila euro di maggiori entrate.

Alla base della decisione vi è la progressiva crescita delle spese correnti, a fronte di entrate che non registrano un analogo incremento.

A illustrare le ragioni della scelta è l’assessore Matteo Frassille, che sottolinea come negli ultimi anni il Comune abbia già lavorato per contenere i costi e razionalizzare le risorse disponibili. Tra le voci che incidono maggiormente sul bilancio figura quella del personale: nell’arco di 5 anni il suo peso è salito dal 16 al 20 per cento.

«Abbiamo dovuto alzare l’Imu per riuscire a chiudere il bilancio, – spiega Matteo Frassille – mettendo in campo l’ultima carta. Tra le spese più pesanti sicuramente figura quella del personale, che non intendiamo ridurre per mantenere alto il livello dei servizi alla popolazione. Poi ci sono i trasferimenti alle Unité, che incidono molto. Ci sono costi che continuano ad aumentare e ci troviamo un bilancio in cui alle uscite che crescono non corrisponde un aumento delle entrate. Confidiamo che a livello regionale si prenda atto della situazione perché al momento l’intervento della Regione non è sufficiente; abbiamo fiducia che intervenga per venire incontro alle esigenze del nostro Comune, che altrimenti si vedrà costretto a ridurre i servizi, a scapito della popolazione. Si tratta di aiutare non solo il nostro, bensì tutti i Comuni che stanno vivendo una situazione di criticità.» La revisione, tuttavia, non sarà generalizzata: «L’amministrazione ha infatti scelto di tutelare alcune categorie considerate importanti per la vitalità economica e sociale del paese. – prosegue Matteo Frassile – Rimarrà allo 0,7 per mille l’aliquota per i locali che ospitano attività commerciali aperte per la maggior parte dell’anno, mentre per gli immobili residenziali affittati a canone concordato continuerà ad applicarsi quella dello 0,75 per mille. Nessuna variazione anche per uffici e attività commerciali che non garantiscono un’apertura prevalente durante l’anno, per i quali resterà in vigore l’aliquota dello 0,85 per mille.»

Una scelta che comporta per il Comune una rinuncia a circa 4.500 euro di entrate, ma che, nelle intenzioni dell’amministrazione, rappresenta un segnale di attenzione verso queste attività. Per i proprietari di una seconda casa, invece, l’incremento si tradurrà mediamente in una maggiore spesa stimata tra 50 e 90 euro per unità immobiliare, pari a circa il 5,9 per cento.

Affitti a canone concordato

Nel corso dell’ultima seduta si è affrontato anche il tema della disponibilità di alloggi per la residenza, attraverso un’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza Cuore della Valdigne. La richiesta riguardava in particolare il rafforzamento delle iniziative di informazione e promozione degli affitti a canone concordato, considerati uno strumento per rispondere alla crescente domanda abitativa.

Matteo Frassille ha ricordato che l’accordo territoriale sottoscritto dal Comune con l’Unione piccoli proprietari (Uppi) e le organizzazioni sindacali risale al 2022 e che, in occasione della sua introduzione, era già stata realizzata un’ampia attività di promozione.

Attualmente a Morgex risultano attivi 18 contratti di locazione a canone concordato: un numero apparentemente contenuto, ma che, rapportato alla popolazione residente, rappresenta un’incidenza doppia rispetto alla media nazionale.

L’amministrazione sta inoltre lavorando al rinnovo dell’accordo, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro la fine dell’inverno.

Arabella Pezza