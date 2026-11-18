SAINT-PIERRE (qdn) Sessanta giocatori hanno partecipato domenica scorsa, 8 novembre, nel centro sportivo di Saint-Pierre, al torneo di burraco benefico organizzato in collaborazione con il Gruppo Burraco Courmayeur e il Gruppo Burraco Aosta in ricordo di Nicholas Pera, scomparso nel mese di ottobre del 2025 per un tumore ad appena 38 anni. I proventi – circa 700 euro – sono stati devoluti proprio a favore del fondo dedicato alla memoria di Nicholas Pera, che ha l’obiettivo di sostenere progetti in ambito sanitario e oncologico nel territorio valdostano e non solo. «Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti all’iniziativa» dice Roberta Lodi, vedova di Nicholas Pera, con la piccola Matilde. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla coppia formata da Manuela Madiai e Graziella Rognoni.