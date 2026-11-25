AYMAVILLES (fci) Dopo le celebrazioni dei 50 anni della compagnia teatrale La Betize, ieri venerdì 20 novembre, entra nel vivo la festa patronale di Cristo Re ad Aymavilles nel padiglione allestito nei pressi del campo sportivo. Il programma: oggi sabato 21 novembre belote e pinnacola a coppie fisse, apericena e serata danzante con Erik et le Poudzo Valdoten (ingresso libero). Domenica 22 novembre la Messa nella chiesa parrocchiale Cristo Re, il pranzo del patron al padiglione al campo sportivo a cura del Catering Il Velo. Durante il pranzo l’unione parrocchiale di Aymavilles-Cogne-Villeneuve festeggia i 50 anni di sacerdozio di don Renato Roux e gli anniversari di matrimonio (5-10-25-30-40-50-60 e oltre), quindi pomeriggio in musica a ingresso libero.