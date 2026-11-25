COURMAYEUR (fci) Il Comune di Courmayeur e il Centro Servizi Courmayeur hanno partecipato alla XXVII edizione della BITM-Borsa Internazionale del Turismo Montano, ospitata al Museo delle Scienze di Trento, e dedicata quest’anno al tema Digiturismo: quando la montagna incontra la tecnologia.

A rappresentare Courmayeur – mercoledì scorso, 18 novembre – Marta Castori direttrice generale del Centro Servizi Courmayeur, e Simone Casale Brunet assessore al Turismo del Comune di Courmayeur.

Al centro della manifestazione i dati dell’Osservatorio BITM 2026 e il confronto sulle best practices delle località alpine in ambiti quali smart mobility, big data e intelligenza artificiale. Strumenti e tecnologie che offrono nuove opportunità per comprendere i flussi turistici, migliorare i servizi, ottimizzare la gestione delle destinazioni e costruire esperienze sempre più rispondenti alle esigenze dei visitatori.

“Il confronto con altre destinazioni alpine e con gli operatori del settore rappresenta un’importante occasione per comprendere come l’innovazione digitale possa contribuire concretamente allo sviluppo turistico dei territori montani. La tecnologia, se utilizzata in modo consapevole e integrata con la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, può diventare uno strumento prezioso per migliorare i servizi, valorizzare l’esperienza del visitatore e supportare le scelte strategiche di una destinazione. Per quanto riguarda Courmayeur, abbiamo portato come case study l’uso strategico dei dati nella pianificazione promozionale della località e la nostra scelta di restituirli agli operatori, sempre sottolineando che i numeri sono importanti, ma vanno visti alla luce del percepito del tessuto socioeconomico del paese”, dichiara Marta Castori.

“Partecipare a questo convegno è stata un’opportunità preziosa: abbiamo portato la nostra visione e visto quanto corre il digitale nel turismo. Uno stimolo a migliorarsi: con il piano di sviluppo triennale sul digitale che abbiamo impostato con CSC, la nostra società in-house di gestione turistica e territoriale a 360 gradi, sono sicuro che nei prossimi anni faremo passi avanti molto importanti”, aggiunge Simone Casale Brunet.

La partecipazione alla BITM si inserisce nel percorso di confronto e aggiornamento che Courmayeur porta avanti sui temi dell’evoluzione del turismo montano, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con altri territori, condividere esperienze e cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti e dalle tecnologie.