14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Alta Valle

Fiera del bestiame a Saint-Pierre: i premiati

Redazione Pubblicato il

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SAINT-PIERRE (fci) Grande partecipazione alla tradizionale Fiera autunnale del bestiame organizzata martedì scorso, 6 ottobre, dalla Société d’Élevage de Saint-Pierre et Saint-Nicolas. La bella giornata ha favorito l’afflusso di pubblico e, soprattutto, la presenza di numerosi allevatori e bovini (una cinquantina di capi), in quantità che a Saint-Pierre non si vedevano da tempo. Hanno partecipato aziende zootecniche di Saint-Pierre, Saint-Nicolas e di altre zone della Valle d’Aosta. Presenti anche gli alunni delle scuole e dell’asilo, per i quali la Fiera rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il mondo dell’allevamento e le tradizioni agricole valdostane. Soddisfatto il presidente della Société, Piero Jocallaz, che ha ringraziato volontari, pubblico e soprattutto allevatori per la partecipazione. Il 2026 sarà dunque ricordato come l’anno del ritorno a una grande presenza di bovini alla Fiera di Saint-Pierre. Un segnale importante per il mondo dell’allevamento e per una manifestazione che mantiene vivo il legame con la tradizione agricola e zootecnica della Valle d’Aosta.

I premi

Razza Pezzata Rossa: prima Ninfea di Romeo Thomasset di Saint-Nicolas, seconda Nivea di Piero Jocallaz di Saint-Pierre e terza Mazurca di Alex Parleaz di Saint-Pierre.

Razza Castana/Pezzata Nera: prima Lady di Alex Parleaz di Saint-Pierre, seconda Idolet di Filippo Thomasset di Saint-Nicolas e terza Ninja di Piero Jocallaz.

Ingrandisci la foto: Ninfea prima classificata Pezzata Rossa con - da sinistra - Piero Jocallaz presidente della Société d’Élevage de Saint-Pierre et Saint-Nicolas e il proprietario della manza Romeo Thomasset
Ninfea prima classificata Pezzata Rossa con - da sinistra - Piero Jocallaz presidente della Société d’Élevage de Saint-Pierre et Saint-Nicolas e il proprietario della manza Romeo Thomasset
Ingrandisci la foto: Lady prima classificata Razza Castana con da sinistra Irene Blanc, l’assessore regionale Davide Sapinet, il sindaco di Valsavarenche Roger Georgy, Andrea Noussan, Alex Parleaz e Chantal Rosset
Lady prima classificata Razza Castana con da sinistra Irene Blanc, l’assessore regionale Davide Sapinet, il sindaco di Valsavarenche Roger Georgy, Andrea Noussan, Alex Parleaz e Chantal Rosset

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