Fiera del bestiame a Saint-Pierre: i premiati

SAINT-PIERRE (fci) Grande partecipazione alla tradizionale Fiera autunnale del bestiame organizzata martedì scorso, 6 ottobre, dalla Société d’Élevage de Saint-Pierre et Saint-Nicolas. La bella giornata ha favorito l’afflusso di pubblico e, soprattutto, la presenza di numerosi allevatori e bovini (una cinquantina di capi), in quantità che a Saint-Pierre non si vedevano da tempo. Hanno partecipato aziende zootecniche di Saint-Pierre, Saint-Nicolas e di altre zone della Valle d’Aosta. Presenti anche gli alunni delle scuole e dell’asilo, per i quali la Fiera rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il mondo dell’allevamento e le tradizioni agricole valdostane. Soddisfatto il presidente della Société, Piero Jocallaz, che ha ringraziato volontari, pubblico e soprattutto allevatori per la partecipazione. Il 2026 sarà dunque ricordato come l’anno del ritorno a una grande presenza di bovini alla Fiera di Saint-Pierre. Un segnale importante per il mondo dell’allevamento e per una manifestazione che mantiene vivo il legame con la tradizione agricola e zootecnica della Valle d’Aosta.

I premi

Razza Pezzata Rossa: prima Ninfea di Romeo Thomasset di Saint-Nicolas, seconda Nivea di Piero Jocallaz di Saint-Pierre e terza Mazurca di Alex Parleaz di Saint-Pierre.

Razza Castana/Pezzata Nera: prima Lady di Alex Parleaz di Saint-Pierre, seconda Idolet di Filippo Thomasset di Saint-Nicolas e terza Ninja di Piero Jocallaz.