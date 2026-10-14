Sabato scorso, 3 ottobre, la corvée d’autunno a Villeneuve

Sabato scorso, 3 ottobre, corvée d’autunno a Villeneuve: i volontari hanno dedicato tempo ed energie a tanti importanti interventi: messa a dimora dei fiori nel borgo e al cimitero, ripristino e tinteggiatura della staccionata dei parcheggi di La Crête, Champlong Rosaire e Champlong Vaillon, pulizia della scarpata e del sentiero lungo la strada che conduce a Champlong.