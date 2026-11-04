Una sessantina i partecipanti – venerdì scorso, 23 ottobre – alla gita al castello di Aglié organizzata dal centro anziani di Morgex con la collaborazione del Comune. Durante la giornata anche un pranzo a base di antipasti piemontesi e bollito misto.
GITA AL CASTELLO DI AGLIÉ ORGANIZZATA DAL CENTRO ANZIANI DI MORGEX
Redazione · Pubblicato il
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