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GITA AL CASTELLO DI AGLIÉ ORGANIZZATA DAL CENTRO ANZIANI DI MORGEX

Redazione Pubblicato il

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Una sessantina i partecipanti – venerdì scorso, 23 ottobre – alla gita al castello di Aglié organizzata dal centro anziani di Morgex con la collaborazione del Comune. Durante la giornata anche un pranzo a base di antipasti piemontesi e bollito misto.

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