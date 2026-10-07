Anche quest’anno il centro anziani di Morgex in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha organizzato il soggiorno marino a Varazze da lunedì 21 a lunedì 28 settembre scorso. Nella foto, i partecipanti.
Il centro anziani di Morgex ha organizzato il soggiorno marino a Varazze
Redazione · Pubblicato il
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