8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

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Il centro anziani di Morgex ha organizzato il soggiorno marino a Varazze

Redazione Pubblicato il

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Anche quest’anno il centro anziani di Morgex in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha organizzato il soggiorno marino a Varazze da lunedì 21 a lunedì 28 settembre scorso. Nella foto, i partecipanti.

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