8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

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Lavori di metanizzazione, ancora semaforo sulla Regionale di Cogne

Redazione Pubblicato il

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AYMAVILLES (fci) Per consentire la prosecuzione dei lavori di metanizzazione, è stata disposta la proroga dell’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della Regionale 47 di Cogne, nel Comune di Aymavilles, da località la Ferrière (km 1,450) a località Capoluogo (km 2,065) e da località Le Fournier (km 2,430) a località Le Bettex (km 2,915), fino alle 18 di venerdì 30 ottobre, semaforo attivo 24 ore su 24.

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