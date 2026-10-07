La castagnata al Pavillon di Skyway Monte Bianco

COURMAYEUR (fci) Sabato prossimo, 10 ottobre l’autunno arriva in quota con una delle sue tradizioni più amate: la castagnata (inizialmente prevista per oggi, sabato 3 ottobre).

L’appuntamento è al Pavillon di Skyway Monte Bianco, la fermata intermedia a 2.173 metri, dove la montagna, i colori della stagione e il sapore delle caldarroste si incontrano in uno scenario decisamente speciale, quello del Monte Bianco.

«Mi piace pensare che Skyway non debba raccontare la montagna soltanto attraverso la sua straordinarietà, ma anche attraverso i gesti più semplici che le appartengono. – riferisce la presidente di Skyway Federica Bieller – La castagnata nasce da qui: portare ai piedi del Monte Bianco un rito popolare, familiare, che da generazioni accompagna l’autunno valdostano. In un luogo così contemporaneo e verticale, ritrovarsi intorno al calore delle castagne diventa quasi un ritorno all’essenziale. È anche questo il senso delle esperienze che vogliamo costruire al Pavillon: far incontrare la grandezza del paesaggio con la semplicità delle nostre tradizioni.»

La castagnata rappresenta anche un modo per riscoprire uno dei frutti simbolo della tradizione alpina, un tempo elemento fondamentale dell’alimentazione delle comunità di montagna e oggi legato soprattutto ai momenti conviviali dell’autunno. L’appuntamento è previsto dalle 11.30 alle 16 ed è possibile acquistare i biglietti direttamente alle casse di Skyway. In caso di maltempo, verrà annullato. Per sabato 17 ottobre – sabato 24 in caso di pioggia – è invece prevista la degustazione di frittelle di mele a cura della pro loco di Gressan.