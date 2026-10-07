MORGEX (fci) Morgex si prepara alla festa più attesa dell’autunno: arriva “La Desarpa de Mordzëi”. Sabato e domenica prossimi, 10 e 11 ottobre, il paese celebra il ritorno a valle delle mandrie. Due giorni tra regine, Fontina d’alpeggio, musica e tradizione, una grande festa organizzata dalla pro loco di Morgex. Sarà un’edizione ricca, pensata per tutta la famiglia.

Ad accompagnare la giornata di sabato ci sarà l’energia della Street Band Tequila, che seguirà la sfilata più attesa. Il cuore della festa sarà in piazza della Chiesa con il mercatino dei prodotti d’alpeggio, le degustazioni guidate di Fontina con l’esperto Stefano Lunardi e i laboratori per scoprire come nasce la Fontina. Per i più piccoli, giochi e animazione con Arte in Testa. Il momento clou: sabato alle 12.30 l’arrivo delle mandrie al campo sportivo per il pranzo della Desarpa, e poi alle 15.30 la sfilata del bestiame nella via centrale del paese, con la tradizionale merenda dell’alpeggio allo Chalet della Pro Loco. La sera si prosegue con hamburger e Country Night con Mikol Frachey.

Dall’alpeggio Montagne Pré de Bard scendono le pecore dell’azienda agricola Armando Chanoine, da Les Ors le mucche de Lo Tolley, da La Barmette le aziende agricole Quinson e Silvani e la cooperativa La vache rit, dall’alpeggio Arpy Bassa l’azienda agricola Taboni-Letey, da Les Ecules le aziende agricole Fabio Chatel e Paolo Bal. Prende parte alla Desarpa anche Cristina Rosset con le sue capre.

La festa continua domenica 11 con una suggestiva visita guidata in stalla per l’uscita al pascolo autunnale. Un gesto di cuore: per tutta la giornata di sabato sarà possibile acquistare allo Chalet della pro loco “Un ciondolo per Margareta”, realizzato dai bambini della scuola primaria di Morgex. Per info è sufficiente telefonare ai numeri 347 9638343 e 347 4409153.