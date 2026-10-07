Saint-Nicolas, via libera al progetto per il parcheggio del villaggio Lyveroulaz

SAINT-NICOLAS (fci) Dieci posti auto e finalmente il decoro che merita l’area davanti alla cappella di Lyveroulaz. A Saint-Nicolas si sblocca un’opera attesa da anni.

Il Comune ha dato il via libera – nel consiglio comunale convocato dalla sindaca Marlene Domaine nella serata di lunedì scorso, 28 settembre – al progetto per la realizzazione del parcheggio di Lyveroulaz, che prevede anche la riqualificazione dell’area antistante la cappella del villaggio.

Un intervento che ha una storia lunga: era già stato finanziato con il FoSPI – Fondo per speciali programmi di investimento – nel 2010, ma era stato stralciato nel 2014 a seguito della rimodulazione delle risorse regionali. Da allora, è rimasto nel cassetto.

Ora il finanziamento c’è. L’opera, dal costo complessivo di 350.000 euro – di cui 258.000 euro oltre Iva per i soli lavori – sarà realizzata grazie ai contributi previsti in favore dei Comuni per l’adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità erogati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Secondo il cronoprogramma dell’amministrazione, la realizzazione è prevista per la primavera-estate 2027.

Per Lyveroulaz si tratta di un intervento strategico: non solo una risposta al bisogno di parcheggi, ma anche un’operazione di decoro urbano per valorizzare uno degli angoli più caratteristici del villaggio, davanti alla cappella.