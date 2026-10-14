Una giornata alla scoperta delle Langhe. Gita per i residenti della Valdigne

COURMAYEUR (peb) Una giornata alla scoperta delle Langhe, tra vigneti, degustazioni e tavola, pensata per offrire ai residenti della Valdigne l’occasione di vivere un territorio che, come quello valdostano, ha costruito una parte importante della propria identità attorno alla cultura della montagna e della viticoltura. È la “Gita a Barolo”, iniziativa organizzata dai Comuni di Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier e Morgex, in programma per martedì 27 ottobre, con partenza da Courmayeur.

Il programma prevede il ritrovo alle 7.30 in piazzale Monte Bianco, da dove il pullman farà tappa anche a Pré-Saint-Didier e Morgex prima di raggiungere le Langhe. L’arrivo a Barolo è previsto alle 11, per una visita con degustazione presso L’Astemia, realtà vitivinicola nata sulla collina dei Cannubi e caratterizzata da un rapporto particolarmente stretto fra produzione enologica, arte e design.

Dopo la degustazione, il viaggio proseguirà verso Verduno, dove alle 13 è previsto il pranzo all’Osteria Dai Bercau, con due antipasti, un primo, dolce e vino. Un momento conviviale che completerà una giornata pensata non soltanto per gli appassionati di vino, ma anche per chi desidera conoscere più da vicino uno dei paesaggi agricoli e culturali più celebri del Piemonte.

Il rientro a Courmayeur è previsto intorno alle 19.30. La quota per i residenti è di 67 euro e comprende il viaggio in bus, l’assicurazione, la visita e degustazione a L’Astemia e il pranzo. Per i residenti di La Salle è prevista una quota di 100 euro, con partecipazione subordinata alla disponibilità di posti. Le iscrizioni devono essere effettuate entro giovedì prossimo 15 ottobre, fino a esaurimento dei 50 posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Comune di Courmayeur telefonando ai numeri 0165 831300 e 0165 831323.