Riapre l’ufficio postale di Aymavilles, nuovi servizi

AYMAVILLES (fci) Riapre al pubblico l’ufficio postale di Aymavilles, completamente ristrutturato nell’ambito del progetto Polis l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia. La sede in località Capoluogo 22 è stata rinnovata con nuovi arredi e colori nella sala dedicata alla clientela, una corsia per persone ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato, pensato per richiedere con maggiore comodità i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali. Nell’ufficio postale sono disponibili i certificati anagrafici e i servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre è possibile anche chiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. L’ufficio postale torna a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.