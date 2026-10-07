Villeneuve: nuovi giochi per il parco fluviale, si rinnova anche il percorso-vita verso il campo sportivo

VILLENEUVE (mye) Rinascerà totalmente tutta l’area del parco fluviale di Villeneuve, all’ingresso del paese arrivando da Aosta. Il Comune ha infatti deciso di attingere alle proprie risorse per rinnovare sia il parco giochi per bambini, sia il percorso-vita che conduce al campo sportivo, costeggiando il torrente Savara. A curare le nuove forniture – i lavori sono iniziati questa settimana (foto) – sarà la società Arredo Park di Verona, sul cui catalogo hanno ragionato gli amministratori. “Investiremo circa 150mila euro per rinnovare tutta la zona. – spiega il sindaco Loris Peano – Ci hanno presentato diverse proposte e noi, basandoci su esse, abbiamo scelto il volto del nuovo parco”. Del vecchio allestimento resterà l’altalena con le sedute. “L’intervento stava diventanto urgente. – prosegue il Sindaco – Tanti giochi hanno ormai trent’anni, il legno comincia a guastarsi. Siamo arrivati al punto che o decidevamo di rinnovare o l’avremmo dovuto chiudere”. I nuovi giochi, una decina, saranno in alluminio e plastica riciclata. Ci saranno l’altalena a cestone ma anche lo scivolo con la palestrina, la giostra e pure la piramide di corda per arrampicarsi.

Allo stesso modo il percorso-vita verso il campo sportivo sarà rimodernato, con attrezzi nuovi per il fitness, per mantenersi in forma. “La zona è ombreggiata – conclude Loris Peano – in un posto tranquillo e piacevole. I giochi saranno inclusivi e più moderni. Il parco fluviale tornerà ad accogliere in sicurezza residenti e turisti che cercano un luogo piacevole per le loro pause”.