Luigi Pieiller e Alex Theodule vincono il torneo estivo di belote

AYMAVILLES (fc2) Dopo 20 gare a cui hanno preso parte 95 giocatori in 48 si sono giocati la finale domenica scorsa, 27 settembre, al Ristorante La Pineta di Ozein a Aymavilles del torneo estivo di belote, 2 sole donne finaliste.

A vincere sono stati Luigi Pieiller di Fénis e Alex Theodule di Saint-Denis che in una doppia finale hanno battuto Marco Doveil di Pont-Saint-Martin e Silvio Domaine di Saint-Nicolas, i giocatori che avevano vinto il girone dei vincenti mentre Pieiller e Theodule erano usciti vincitori tra coloro che avevano perso 1 partita e hanno dovuto vincere le 2 finali.

Terzi sono finiti Denis Gyppaz di Châtillon ed Ezio Capello di Aosta, quarti Marilena Menabreaz di Valtournenche e Pierino Navarretta di Aosta.

Nella classifica a punti si è imposto Arturo Chabod di Fénis con 70 punti davanti a Rudy Brun di Pollein (di casa a Nus) a 65, terzi Luigi Pieiller di Fénis e Gianni Farace di Aosta a 64, quinto Marco Trentini di Chambave con 61 punti e prima donna Gigliola Borettaz di Verrès 26esima con 41 punti.

Per andare in finale tra i primi 48 della classifica a punti erano necessari 34 punti.

Nell’ultima gara venerdì 25 settembre al campo sportivo di Saint-Pierre tra 57 giocatori hanno vinto Gianni Farace di Aosta e Silvio Domaine di Saint-Nicolas (di casa ad Aosta) su Girolamo “Momo” Furfaro di Saint-Pierre e Romano Testolin di Aymavilles, terzi Mauro Rigo di Aosta e Joseph Licordari di Chambave, Denis Gyppaz di Châtillon e Antonio Galesso di Aymavilles..