LA NUIT DES TEMPS A INTROD OGGI SABATO 17

INTROD (fci) La Nuit des temps a Introd, dopo l’anteprima (con due turni per le tante richieste) di ieri venerdì 16, appuntamento oggi sabato 17 ottobre. L’evento – tutto esaurito – è organizzato dall’associazione culturale L’Atelier des rêves d’Introd. La manifestazione coinvolge circa 120 persone – un centinaio in abiti d’epoca – e si avvale dell’apporto di 3 gruppi storici regionali: Les chevaliers de l’Arpitan di Châtillon, il gruppo Le Cors dou Heralt di Fénis e il Carnevale storico di Verrès. Oggi sabato 17, al termine del percorso i Seigneurs d’Introd offrono ai viaggiatori il tradizionale banchetto medievale nelle antiche scuderie del castello.

La novità di quest’anno è il ruolo di Pierre d’Introd, interpretato da un “Introlein” d’eccezione: Jean-Pierre Sarriod d’Introd, discendente diretto della nobile casata valdostana. Il ruolo di Catherine de Challant è interpretato da Brunella Meynet..