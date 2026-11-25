COGNE (mes) Come immaginare il futuro della Valnontey, uno degli angoli più conosciuti e frequentati del territorio di Cogne, senza comprometterne il patrimonio naturale? È la domanda alla base del progetto «La tua Valnontey» promosso dal Comune di Cogne e dal Parco del Gran Paradiso, che hanno avviato un percorso di ascolto per raccogliere opinioni da parte di chi vive la valle durante tutto l’anno e di chi la frequenta per turismo.

Mentre infatti proseguono gli interventi per la realizzazione dei sottoservizi e sono da poco iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada, il Comune guarda anche al futuro della località. L’obiettivo del sondaggio è raccogliere suggerimenti ed esigenze di chi vive e frequenta la valle, per comprendere come si vorrebbe fruire della Valnontey negli anni a venire e quali servizi e soluzioni potrebbero rispondere meglio alle necessità delle diverse categorie di utenti. «Vogliamo avere un’idea di come i frequentatori della Valnontey immaginano di poter usufruire della località in futuro, quali sono le loro esigenze e necessità e come vorrebbero che fosse la località», spiega il sindaco Denis Truc. Un percorso di ascolto e partecipazione che punta quindi a coinvolgere direttamente cittadini e frequentatori.

«L’iniziativa punta a individuare nuove strategie per l’accessibilità e la mobilità della località affrontando temi come le modalità per raggiungere la località, gli spostamenti al suo interno e la gestione dei flussi di visitatori. – aggiunge il Sindaco – L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze dei residenti, le attività turistiche e la salvaguardia di un ambiente naturale di particolare pregio. Il progetto coinvolge, oltre al Comune e al Parco, il Centro Green dell’Università della Valle d’Aosta, l’Università di Padova e il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale. L’attività rientra nel programma “Parchi per il clima” del Ministero dell’Ambiente, che sostiene interventi dedicati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici»

I 2 questionari sono online e sono entrambi anonimi. Il primo è rivolto ai residenti di Cogne e Valnontey. Oltre agli aspetti legati alla mobilità e al turismo, propone domande sul contesto economico, ambientale e sociale del paese. Il secondo è invece destinato a visitatori, turisti e proprietari di seconde case.

Alessandra Merlo