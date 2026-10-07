Loris Montegrandi, volto conosciuto sui campi da calcio valdostani

SAINT-PIERRE (fci) Una grandissima passione per il calcio. Juventino doc, con tante partite seguite allo stadio, Loris Montegrandi era spesso anche sui campi della nostra regione, in compagnia delle squadre giovanili di diverse società valdostane, ultima l’Aygreville.
Nato il 10 maggio del 1946 ad Aosta, 80 anni, è venuto a mancare all’Ospedale Beauregard martedì 29 settembre. Nella prima parte della sua vita è rappresentante di generi alimentari, dagli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta. Nel 1976 sposa Letiziana Pedoni, con la quale va a vivere a Saint-Pierre, dal loro matrimonio nasce nel 1983 il figlio Simone.
Poi Loris Montegrandi inizia un nuovo percorso lavorativo, aprendo un’attività di noleggio con conducente, fino alla pensione una dozzina di anni fa. Non solo calcio: dedica tanto tempo anche alla pro loco di Rhêmes-Notre-Dame ed è tra i protagonisti del gemellaggio con la località romagnola di Solarolo. A Rhêmes-Notre-Dame segue anche i ragazzi dello sci club locale.
I funerali si sono svolti nel pomeriggio di giovedì scorso, 1° ottobre, nella chiesa parrocchiale di Saint-Pierre.