8 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:20

Abbonati
Alta Valle

Saint Maurice, concluse le Patronali di Sarre

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

Con le «danses sur place» domenica scorsa, 27 settembre, si sono concluse le due settimane dedicate a Saint Eustache e Saint Maurice, i patroni di Sarre. Oltre 200 persone si sono ritrovate davanti alla chiesa di Saint-Maurice per i balli aperti dalla banda La Meuseucca de Sarre. Protagonisti i componenti della Badoche (prima foto): oltre alla presidente Ines Distrotti, Matteo Lella, Mirko Rostagno, Nicola Masoni, Alice Martinet, Nicole Botalla, Alice Masoni, Giulia Vighetti, Alessia Grigoletto, Didier Joly (speaker), Matteo Rosset, Sophie Besenval (nuova badochy) e Marta Perucca, i joueurs Matteo Fonte, Kevin Pala e Andrea Boverod. Con i nastri sull’alabarda sono stati accolti i nuovi nati del paese: Alysée Rosset, Alessandro Mangeruga, Diana Sorace, Thiago Lillaz, Liam Grosso, Maria Vittoria Fargnoli, Tommaso Pellissier, Anaïs Farinet e Liam Liparoti.

Ingrandisci la foto: Saint Maurice, concluse le Patronali di Sarre
Ingrandisci la foto: Saint Maurice, concluse le Patronali di Sarre 1

Leggi anche

Alta Valle

GIOVEDÌ PROSSIMO, 8 OTTOBRE, LA DÉSARPA A COURMAYEUR

COURMAYEUR (fci) Giovedì prossimo, 8 ottobre, in collaborazione con il Comune di Courmayeur, torna la désarpa, la discesa delle mandrie dagli alpeggi verso le stalle di fondovalle al termine della…

Alta Valle

Oggi sabato 3 l’appuntamento con le desarpe de Vertosan

SAINT-NICOLAS (fci) Oggi – sabato 3 ottobre – torna l’appuntamento con le «desarpe de Vertosan», che tra Avise e Saint-Nicolas accompagna la discesa delle mandrie. A partecipare alla desarpa odierna…