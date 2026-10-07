Con le «danses sur place» domenica scorsa, 27 settembre, si sono concluse le due settimane dedicate a Saint Eustache e Saint Maurice, i patroni di Sarre. Oltre 200 persone si sono ritrovate davanti alla chiesa di Saint-Maurice per i balli aperti dalla banda La Meuseucca de Sarre. Protagonisti i componenti della Badoche (prima foto): oltre alla presidente Ines Distrotti, Matteo Lella, Mirko Rostagno, Nicola Masoni, Alice Martinet, Nicole Botalla, Alice Masoni, Giulia Vighetti, Alessia Grigoletto, Didier Joly (speaker), Matteo Rosset, Sophie Besenval (nuova badochy) e Marta Perucca, i joueurs Matteo Fonte, Kevin Pala e Andrea Boverod. Con i nastri sull’alabarda sono stati accolti i nuovi nati del paese: Alysée Rosset, Alessandro Mangeruga, Diana Sorace, Thiago Lillaz, Liam Grosso, Maria Vittoria Fargnoli, Tommaso Pellissier, Anaïs Farinet e Liam Liparoti.
Saint Maurice, concluse le Patronali di Sarre
Redazione · Pubblicato il
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