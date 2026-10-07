Prima edizione del Planpincieux Minigolf Open sabato scorso al Club des Sports Val Ferret

COURMAYEUR (peb) La prima edizione del Planpincieux Minigolf Open si è tenuta sabato scorso, 26 settembre, al Club des Sports Val Ferret, per celebrare la chiusura della prima stagione estiva con la nuova gestione di Jacopo Aglietta, maestro di sci e grande sportivo appassionato di golf.

«Il nostro obiettivo è stato quello di creare un appuntamento informale sul prato di Planpincieux, sia per salutare l’estate sia per riscoprire il piacere di stare all’aria aperta tra un paio di tiri e un brindisi di fine giornata. – racconta Jacopo Aglietta – Questo primo evento si è rivelato un ottimo punto d’incontro tra i turisti ancora presenti in Valle e i tanti residenti e “locals” di Courmayeur, che hanno partecipato con grande entusiasmo! Complice forse anche il bel tempo, ma è stato un pomeriggio di sana competizione e convivialità, che si è concluso con le premiazioni e i saluti prima dell’avvio dei preparativi per la prossima stagione invernale.»

La formula scelta per questa prima edizione è stata quella di una sfida su 18 buche, con partenze a scaglioni (tee times), così da permettere ai partecipanti di affrontare il percorso in modo ordinato e senza rinunciare allo spirito informale dell’iniziativa. Medaglia, attestato di partecipazione e ricchi i premi per i primi tre classificati di ogni categoria, dalla cena allo Chalet Proment di Planpincieux, che lo stesso Aglietta riaprirà per la prossima stagione estiva, a voucher per ingressi, noleggio bici, affitto bob… in linea con lo spirito sportivo che il titolare vuole improntare al “nuovo” Club des Sports.

Tra le tre categorie previste dal regolamento hanno partecipato 4 Kids, riservata agli Under 10; 2 Junior, per gli Under 16; ben 22 Open, dedicata agli adulti, per oltre 40 persone presenti al brindisi finale.

Le classifiche

Per la categoria Kids: 1° Edoardo Bandito Pezza con 69 colpi; 2° Alexis Casale Brunet con 84 colpi; 3° Edoardo Speranza con 96 colpi; 4° Francesco Speranza con 116 colpi.

Per la categoria Junior: 1° Vittoria Gilberti con 65 colpi e 2° Leopoldo Migiarra con 81 colpi.

Per la categoria Open: 1° Stefano Azzeni con 41 colpi; 2° Patrick Berthod con 54 colpi; 3° Marco Esposito con 57 colpi. A seguire Federico Guedoz (63 colpi), Alessia Sangineto (68), Cesare Leonardi (70), Chiara Passino (70), Gaja Masucci (71), Ettore Castaldi (72), Aimé Boniface (74), Ilaria Mareliati (77), André Grange (79), Valentina Pietrafesa (80), Luca Chierici (82), Rudi Passino (84), Matteo Perrone (84), Matteo Perrod (84), Marta Ottoz (85), Andrea Civani (91), Francesco Riente (96), Chiara Gal (104), Maria Silvia Peronetto (106).

a.p.