Progetto per la creazione di un dizionario del patois di Cogne. Secondo gli esperti potrà contenere tra i 4mila e i 6mila lemmi

COGNE (fci) Sabato scorso, 31 ottobre, la sala consiliare del Municipio di Cogne ha ospitato la presentazione al pubblico di un progetto di dizionario del patois di Cogne che costituirà un nuovo traguardo nello studio del francoprovenzale. Il progetto, sostenuto dall’Amministrazione comunale, è posto sotto la direzione scientifica del Cefp-Centre d’études francoprovençales “René Willien” di Saint-Nicolas che lavora in stretto contatto con numerose università e centri di ricerca in vari ambiti disciplinari. Ad introdurre la riunione è stato Bruno Zanivan, presidente del Cefp ed ex sindaco di Cogne, che ha ricordato come questo dizionario rappresenti il culmine di una raccolta dati ormai ventennale, svolta mediante lo spoglio di testi scritti e di numerose registrazioni di testimoni locali. Il nucleo di questi ultimi è costituito dalle testimonianze dell’anziano Lucien Ruffier, raccolte e classificate da Carlo Rossi per l’Association Valdôtaine Archives Sonores. Questi materiali saranno arricchiti da numerosi altri testi e confluiranno in un dizionario di alto valore scientifico, curato dagli esperti dialettologi Andrea Rolando e Loris Ducly. Secondo le previsioni dei 2 linguisti, allo stato attuale delle ricerche il dizionario potrà contenere tra i 4mila e i 6mila lemmi, tuttavia lo spoglio dei dati non è ancora terminato e questo numero è probabilmente destinato a crescere. L’obiettivo del comitato scientifico è quello di fotografare la lingua dei cogneins per quello che è stata in passato e per quello che è oggi, senza alcun tipo di imposizione dall’alto nei confronti della comunità. Un lavoro di ampio respiro come questo permette infatti di registrare accuratamente gli usi linguistici di varie generazioni di patoisants, comprese quelle più giovani e immerse nella modernità, senza mancare nel fine di preservare anche termini più antichi e desueti che meritano di essere conservati e tramandati per usi futuri, che vanno dalla documentazione di questa realtà linguistica all’insegnamento. Alla riunione era presente un folto gruppo di cogneins appassionati di lingua: una discussione stimolante è nata, caratterizzata da uno spirito collaborativo. Vari partecipanti si sono resi disponibili a fornire nuove testimonianze e a validare la produzione degli esperti in una successiva fase dei lavori.