Una bella gita enogastronomica a Igea Marina con Les Amis de la Table Ronde

L’Associazione Les Amis de la Table Ronde ha organizzato una gita di 4 giorni, iniziata giovedì 1° ottobre, ad Igea Marina, in provincia di Rimini. I 51 partecipanti hanno soggiornato all’Hotel Acquamarina, un 3 stelle vicino al lungomare, e sono stati rallegrati dalle note musicali di Emile Danna e Sergio Cremaschi coadiuvati da Giovanni Merlo e Walter Georgy. La comitiva di valdostani ha visitato Faenza, Rimini e Mondaino dove è stata accolta da una guida in abiti rinascimentali che l’ha accompagnata lungo le vie del borgo fino alle cantine di stagionatura del formaggio di fossa per la degustazione e gli acquisti. Sabato tappa a Predappio per poi trasferirsi all’azienda vitivinicola Casa di Noelia, a Fiumana di Predappio, per la degustazione di vino Sangiovese. Domenica, al ritorno, sosta all’Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense per la visita della cantina di stagionatura detta la “Cattedrale dei culatelli”, con assaggi di salumi e aperitivo a cui è seguito il pranzo con il menu dello chef stellato Massimo Spigaroli. La prossima gita conviviale è in programma domenica 15 novembre a Murisengo, in provincia di Alessandria, per la Fiera del Tartufo con pranzo dedicato al tartufo bianco per poi chiudere con il pranzo degli auguri per domenica 13 dicembre al Ristorante Nuovo Cicot di Frinco, in provincia di Asti, sulle note dell’Orchestra spettacolo Liscio Simpatia. Per informazioni gli interessati possono contattare il numero 339 3645328.